15 Haziran 2022, Çarşamba
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Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso’daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Sahel bölgesindeki Seno vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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