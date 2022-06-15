Muharrem İnce’den vatandaşa 6’lı masa tavsiyesi: Buna inanan saftır

"BU PARTİDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ADINI AĞZINA ALAMAYANLAR VAR"

İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını dile getirdi. "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var." diyen İnce, "Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor.

Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun." ifadelerini kullandı.