ABD ile YPG/PKK arasında sinsi plan! Türkiye'ye sığınan Talal Silo her şeyi ifşa etti
Son dakika haberine göre: Terör örgütü YPG/PKK'dan 2017 yılında kaçarak Türkiye'ye sığınan Talal Silo, önemli açıklamalarda bulundu. PKK'nın ABD'nin silahlarını depoladığını söyleyen Silo, terör örgütüne verilen desteği ifşa etti.
Independent Türkçe'ye demeç veren Silo, ABD silahlarının nasıl YPG'ye geçtiğini, Afrin harekatından önceki Lafarge fabrikasındaki toplantıyı ve SİHA operasyonlarını anlattı.
Lafarge tesisinden bahsden Silo şu ifadelere yer verdi:
"29 Ocak 2016'da, La Farge Çimento'nun tesisinde ABD, Fransız ve İngiliz yetkililerle bir toplantı yaptık. Toplantıda Brett McGurk ve Mazlum Abdi de vardı. Yabancı güçler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) olası bir Afrin harekâtında SDG'ye ya da YPG'ye askeri bir destek vermeyeceklerini açıkladı"
Bunun aslında Afrin'den vazgeçtiklerinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Silo, "Mazlum'a herhangi bir harekâtta ne yapacaklarını sordum. Esad rejimiyle temas içinde olduğunu ancak rejimin sürekli taleplerini arttırdığını söyledi. Mazlum Abdi rejim bayraklarının Afrin'e asılmasını kabul etti ancak Şam'dan "Yönetimi bize devredeceksiniz" baskısı geldi" ifadelerine yer verdi.
Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin merkezinde büyük şehir çatışmaları yaşanacağı öne sürülüyordu ancak YPG çekildi. Bunun nedeni sizce neydi? sorusuna da cevap veren Silo, "TSK Afrin'e yaklaşırken oradaki YPG, rejimin açtığı bölgeler üzerinden şehirden çıktı. "Öz Savunma Birlikleri" adı altında bırakılan gruplar zaten çok da eğitimli kişilerden oluşmuyor. TSK'nın karşısında çok fazla tutunamayacaklarını biliyordu. Biz zaten Afrin'de çok büyük bir direniş olmayacağını öngörüyorduk" ifadelerine yer verdi.
ABD'den bahseden Silo, "ABD'liler SDG'ye silahları bileşenlerine ayrı ayrı imza karşılığında veriyordu. Türkmenler adına silahları imza karşılığında ben alırdım. Süryaniler adına Gabriel Kino, Arap aşiretler adına Şeyh Bender alırdı. İmza atılırken bu silahların Suriye rejimine karşı kullanılmayacağı teminatı da istenirdi." dedi.
ABD ve PKK arasındaki döngünün nasıl gittiğinden bahseden Silo, "ABD'liler gittikten sonra Kandil'den gelen Safkan adındaki bir PKK'lı silahları alırdı. Bizim dahi bilmediğimiz yerlerde depolanırdı. SDG reddetse de onlarla birlikte çalışan YPG'ye bağlı "Afrin'i Özgürleştirme Güçleri" adında bir grup var. Başında da Sariye adında bir kadın bulunuyor. ABD'nin verdiği silahlar gerek TSK'ya gerekse de SMO'ya karşı bular tarafından kullanılıyor. " dedi.
"Türkiye'deki "hendek operasyonlarından" önce YPG Suriye'den Türkiye'ye silah sevkiyatı yaptı mı?" sorusuna da yanıt veren Silo, "O konuda tam bir bilgi sahibi değilim. Çünkü PKK bizi bu tür konulara asla karıştırmazdı. Kendileri karar verir ve uygulardı. PKK yöneticilerinin olduğu toplantılara bizim girmemiz yasaktı." dedi.
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