ABD ile YPG/PKK arasında sinsi plan! Türkiye’ye sığınan Talal Silo her şeyi ifşa etti

Bunun aslında Afrin'den vazgeçtiklerinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Silo, "Mazlum'a herhangi bir harekâtta ne yapacaklarını sordum. Esad rejimiyle temas içinde olduğunu ancak rejimin sürekli taleplerini arttırdığını söyledi. Mazlum Abdi rejim bayraklarının Afrin'e asılmasını kabul etti ancak Şam'dan "Yönetimi bize devredeceksiniz" baskısı geldi" ifadelerine yer verdi.