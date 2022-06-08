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Haberler Galeri PKK'lı teröristlerin elinde ABD yapımı TOW tanksavarlar Fırat Kalkanı bölgesine çevrildi! İşte o görüntüler

PKK'lı teröristlerin elinde ABD yapımı TOW tanksavarlar Fırat Kalkanı bölgesine çevrildi! İşte o görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonları devam ederken, PKK işgalindeki Münbiç cephe hattındaki teröristlerin ABD yapımı tanksavarları Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine çevirdiği görüntülendi. Teröristlerin, cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görüldü.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 12:12
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PKK’lı teröristlerin elinde ABD yapımı TOW tanksavarlar Fırat Kalkanı bölgesine çevrildi! İşte o görüntüler

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç cephe hattında örgüt unsurlarının elinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine namluları dönük ABD yapımı tanksavarlar bulunuyor.

Münbiç tarafındaki cephe hattı içinden çekilen fotoğraflarda, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Cerablus yönünü gözetliyor.

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PKK’lı teröristlerin elinde ABD yapımı TOW tanksavarlar Fırat Kalkanı bölgesine çevrildi! İşte o görüntüler

Ellerinde Rus ve Amerikan yapımı hafif ve ağır silahlar bulunan YPG/PKK'lı teröristlerin birinde zırhlı araçlara karşı en etkili ekipman olarak bilinen TOW füzesi görülüyor.

Güdümlü tanksavar füzesi olarak da bilinen ABD yapımı TOW'lar, 3-4 kilometre arası menzile sahip. Füzenin en önemli özelliklerinden biri, ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi üzerinden hedefin durumuna göre yönlendirilebiliyor.

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PKK’lı teröristlerin elinde ABD yapımı TOW tanksavarlar Fırat Kalkanı bölgesine çevrildi! İşte o görüntüler

Teröristlerin, cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görülüyor.

ABD yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle verdiği ağır silahları DEAŞ'ın bitirilmesinin ardından örgütten geri toplayacağını bildirmiş ancak bunu yapmamıştı.

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PKK’lı teröristlerin elinde ABD yapımı TOW tanksavarlar Fırat Kalkanı bölgesine çevrildi! İşte o görüntüler

Münbiç içinde kaydedilen görüntülerde ise YPG/PKK'nın örgüt bayrakları ve flamalarını indirdiği anlaşılıyor.

Örgüt, Tel Rıfat'ta daha önce indirdiği bayraklarının yerine merkezi noktalara Beşşar Esed rejiminin bayrağını çekerek Türkiye tarafından olası bir harekata karşı kendini kamufle etme çabasına girmişti.

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PKK’lı teröristlerin elinde ABD yapımı TOW tanksavarlar Fırat Kalkanı bölgesine çevrildi! İşte o görüntüler

Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK'lılar, Münbiç'te üzerlerindeki kamuflajlara "askeri konsey" adı altındaki bir yapının sembollerini iliştiriyor.

Dönemin ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 2017'de yaptığı konuşmada, YPG/PKK'ya paravan bir isim bulduklarını şöyle anlatmıştı: