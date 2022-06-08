08 Haziran 2022, Çarşamba
PKK'lı teröristlerin elinde ABD yapımı TOW tanksavarlar Fırat Kalkanı bölgesine çevrildi! İşte o görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonları devam ederken, PKK işgalindeki Münbiç cephe hattındaki teröristlerin ABD yapımı tanksavarları Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine çevirdiği görüntülendi. Teröristlerin, cephe hatlarında havan ve ağır makineli silahları Cerablus yönünde hazırladıkları görüldü.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 12:12
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