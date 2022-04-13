İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polise hakaret eden HDP'li Piroğlu'na sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Musa Piroğlu'nun Türk polisine "şerefsiz" demesine sessiz kaldı. Eleştiri oklarının çevrildiği Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı. Görüntüde bir polisin HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu'na tepki gösterdiği anların görüntüleri dikkat çekti.
TÜRK POLİSİNE HAKARET
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan HDP'liler, 'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları protesto eylemlerini provokasyona çevirdi. Güvenlik güçlerinin 'Dağılın' uyarılarına kulak asmayan gruba müdahale sonrası çıkan arbedede HDP vekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti.
Skandal sözlere maruz kalan polis, "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verdi.
"KILIÇDAROĞLU VE YAMAKLARINDAN..."
Bakan Soylu paylaşımında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" ifadelerine yer verdi.
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