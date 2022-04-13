İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan polise hakaret eden HDP’li Piroğlu’na sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki

"KILIÇDAROĞLU VE YAMAKLARINDAN..."

Bakan Soylu paylaşımında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" ifadelerine yer verdi.