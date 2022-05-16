Polise saldıran 7 HDP’li vekil hakkında suç duyurusu

Aktuluk Mahallesi'nde polis uygulama noktasında cenaze konvoyunu karşılamak için bekleyen grup, dağılmayarak kara yolu üzerinde oturma eylemi yaptı. Dağılmayan gruba polis ile jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazlı müdahalede bulundu. Daha sonra cenaze aracı güvenlik noktasından geçirildikten sonra, defin işlemi için mezarlığa götürüldü. Burada yakın akrabalarına izin verildi. Sütlüce uygulama noktasında bekleyen kalabalık grup, cenaze defin işlemine katılmak isteyince polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba ikinci kez TOMA ve gazla müdahale edildi.

Grup arasında bir kişinin attığı taşla polis memuru başından yaralanarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mezarlık yakınında bulunan kalabalık grubun dağılmasıyla Doğan'ın cenazesi yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Yaşanan olaylar üzerine Tunceli Valiliği de, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün TOMA'ya taş attığı görüntüleri paylaşarak, saldırgan gruba orantılı müdahale edilip, milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığını açıkladı.