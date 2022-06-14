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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün ailesine taziye mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine başsağlığı diledi.

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