Son dakika: KKTC’de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı! MSB görüntüleri paylaştı

Türkiye, bir yandan terörle bir yandan da uluslararası hukuk çerçevesinde Akdeniz ve Ege'deki haklarını korumak için haklı mücadelesine devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Killit Operasyonu ile PKK teröristleri tek tek yok edilirken Suriye'nin kuzeyindeki hainler için de hazırlıklar sürüyor.