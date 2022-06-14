Son dakika: KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı! MSB görüntüleri paylaştı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de konuşlu 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı'nın Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı icra ettiğini duyurarak fotoğraflar paylaştı.
Türkiye'nin deniz sınırlarında ise Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, tehditkar ve tahrik edici tutumları devam ediyor.
Son olarak Yunan hükümetinin, Ege'de silahsız statüdeki adalara silah ve asker konuşlandırmaya başlaması ipleri iyice gerdi.
TEHDİTLERE KARŞI TATBİKATLAR SON HIZ
Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı her daim hazır olmak için kahraman Mehmetçik'in tatbikatları da devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde başarı ile icra edilen Efes-22 tatbikatından sonra KKTC'de de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı icra edildi.
MEHMETÇİK KKTC'DE SAHAYA ÇIKTI
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, "28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı / KKTC 230'uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı tarafından "Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı" icra edildi." denildi.
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