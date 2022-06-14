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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Brüksel'e gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Brüksel’e gidecek

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Toplantılar kapsamında NATO Karargahı'ndaki oturumlara katılacak Bakan Akar'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başta olmak üzere ikili görüşmeler yapacağı öğrenildi.

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