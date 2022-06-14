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Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi Tokat’a getirildi! Nişanlısının sözleri yürekleri yaktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Şehit Ramazan Gök’ün cenazesi Tokat’a getirildi! Nişanlısının sözleri yürekleri yaktı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu karşılayan şehidin nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı" diyerek gözyaşılarına boğuldu. Şehit Gök, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesini burada Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, babası Zühtü ve annesi Zarife Gök ile nişanlısı Kübra Özyurt ve yakınları ile diğer il protokolü karşıladı.

Şehit Gök'ün cenazesinin uçaktan alınışı sırasında yakınları büyük üzüntü yaşadı.

"BÖYLE Mİ GELECEKTİN"

Bir yıl önce Kübra Özyurt ile nişanlanan şehit Gök'ün düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. Şehidin askeri üniforma giyen nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı. 4 gün 4 gece düğün yapacaktık Ramazan" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü. Gök'ün cenazesi, öğle vakti Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verildi.

Şehit Gök'ün cenazesi, Tosunlar köyündeki baba ocağına götürülüp, helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin kız kardeşi Dürdane Gök ile nişanlısı Kübra Özyurt'un kamuflaj giydiği görüldü. Özyurt ile şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kübra Özyurt, "3 yıl sabrettin. 1,5 ay daha bekleyemedin mi?" dedi.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM KATILDI

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Adnan Erdoğan, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, şehidin yakınları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namaz sonrası Tosunlar köyü mezarlığında toprağa verildi.

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