Başkan Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatı'na kutlama
Twitter adresinden paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakarca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." cümlelerine yer verdi.
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