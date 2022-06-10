Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

AVRASYA'NIN DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ HALİNE GELDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ

Hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısında bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya'nın dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz.

Giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. İşbirliğimiz coğrafi, demokratik, ekonomik ve siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını, etkisini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerimizin hak ettiği yeri almasını böyle temin edebiliriz.