Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğini görebiliriz." dedi. Erdoğan, "Kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
1200 belediyesiyle aile haline gelen birliğimiz kendi alanında önde gelen yapılar arasındadır. Dost ve kardeş belediyelerin işbirliğini geliştirmesine vesile olmaktadır. Birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Konsey İstanbul'daki zirvesinde aldığı kararla Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi de teşkilata ilişkin önemli adım oldu.
Binali Yıldırım Bey'in yer aldığı Aksakallılar heyetini maziden atiye köprü olarak görüyorum. 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği belediyeler birliğinin kuşatıcı yapısı önemlidir. Karşımızda aradan geçen onca zamana rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler gerçeği var. Bu tablo hepimizi çok daha parlak geleceğin beklediğine işaret ediyor.
AVRASYA'NIN DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ HALİNE GELDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ
Hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısında bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya'nın dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz.
Giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. İşbirliğimiz coğrafi, demokratik, ekonomik ve siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını, etkisini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerimizin hak ettiği yeri almasını böyle temin edebiliriz.
Coğrafyamızın genişliği bu çalışmalar için eşsiz bir zenginliktir. Günümüzde İpek Yolu gibi kadim yollar yeni demiryolu ve karayolları inşa edilerek canlandırılmaya çalışılıyor. BM başta olmak üzere tüm devletleri bir araya getiren yapıların reform tartışması yaygınlaşıyor. Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabii bir durum olamaz.
Şehirlerimizi tarihi ve kültürel özelliklerini gözeterek geliştireceğiz. Şehirlerimizi insanları arasında yakın bağlar kurarak aynı vücudun uzuvları gibi bütünleştireceğiz. Şehirlerimizi ortak evlerimiz haline dönüştüreceğiz. Bir araya gelmek bunun ilk adımıdır. Beraberce çalışmak ve neticeler elde etmek başarının ta kendisidir.
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