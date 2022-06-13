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Son dakika: Başkan Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı Kovacevski'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı Kovacevski’yi kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski'yi Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Dörüşme basına kapalı gerçekleşti.

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