Ankara’yı sel vurdu! ABB Başkanı Mansur Yavaş bildiri peşinde

"ALIN SİZE BİR BALIKÇI HİKAYESİ DAHA"

Zeki Bahçe: "Devletin tüm kurumları Ankara için seferber olurken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'de bir araya gelmişler. Tabi ki Ankara gibi bir derdi olmayan Mansur Yavaş da oradaydı. Başka ne denir ki bilmiyorum. Tek kelimeyle rezalet"

Aslan Değirmenci: "Slogan ve ajans belediyeciliği! Bir haftadır Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Olacak iş değil! Oluyor ama…"

Mustafa Sevencan: "Alın size bir balıkçı hikayesi daha. Düşün artık milletin yakasından"