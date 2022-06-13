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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sel felaketini görüştü! Fotoğraf gündem oldu

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Giriş: 13.06.2022 08:35
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mansur Yavaş'ın yanına ıslanmış elbiseleriyle giderek görüştü. Orada çekilen fotoğraf ise gündem oldu.

Ankara'da birkaç gündür devam eden kuvvetli yağış sel fekaletiyle sonuçlandı kent genelinde yaşanan selde 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemelerini sürdürüyor, anbean rapor alıyor.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara sel ile boğuşurken, Eskişehir'deydi.

Geçtiğimiz gün ise makamına dönererek gelişmeleri yine makamından takip etti.

Soylu da Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Sele ilişkin değerledirmelerde bulundu.

Orada çekilen fotoğraf ise gündem oldu.

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