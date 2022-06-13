Ankara'da sel alarmı! A Haber selin vurduğu Akyurt'ta | Mansur Yavaş'a tepki yağdı

Ankara'da yine sağanak ve sel etkili oldu. Selde 3 kişi öldü, 65 yaşındaki bir kişi de kayboldu. Başkentte tıkalı mazgalların temizlenmemesi sonucu pek çok ev ve işyeerini de su bastı. Kentte bugün okullar tatil. A Haber ekipleri sıcak noktalarda haber nöbetlerini sürdürdü. Arzu Fidanverdi ve Rüya Akkuş selin vurduğu Akyurt ilçesinden ayrıntıları aktardı. Öte yandan Ankara'da son yıllarda en büyük afeti yaşanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Eskişehir'de olduğu orta çıktı. İşte bu durum büyük tepki çekti. Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Ankara talihsiz bir dönem yaşıyor" dedi.

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