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Bakan Koca açıkladı: Sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver'in cansız bedenine ulaşıldı

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Bakan Koca açıkladı: Sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver’in cansız bedenine ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da Erenkavak köyü mevkisinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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