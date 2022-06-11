Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz’da uygulanacak

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye'deki göç dalgası nereye geldi, İran ve Türkiye. Pakistan'da da göç dalgası var.

Türkiye'de birileri sürekli, ülke istila ediliyor diyorlar.

2010 yılından itibaren Almanya, birçok uyruktan 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yapmış. Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki Almanya niye vatandaş yapıyor. Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var.

Türkiye'nin bir göç strateji belgesi var. Türkiye'nin gerek kaçak göçle alakalı gerek göç eylem planıyla alakalı bir süreci devam etmektedir.

Kaçak göçün kaynağında durdurulması. Örneğin kaynağı neresi Afganistan... Bunu nasıl durdurabiliriz. Etkili sınır güvenliği tedbirleri almak. Ne yaptık, sınır duvarları, optik kuleler... Kaçak göçü engellemek için bir mücadele yaptık.

Kaçak göçmenleri yakaladık. Örneğin yabancı terörist savaşçı yakaladın, geri göndermek istedin, ilgili ülke kabul etmedi, ne yapacaksınız? Birçok insanı gönderdik. Kimi yakaladıysak ülkesine gönderdik. Bazı ülkeler kabul etmedi. Nereye göndereceksiniz. Uluslararası kurallara göre hareket etmeye maruz kaldığınız durumlar da var.

Sağlıklı bir geri gönderme merkezi kuramazsanız en önemli adımda aksarsınız.