İçişleri Bakanı Soylu ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

- "BÖLGEDE HAYATIN NORMALLEŞMESİ ELZEMDİR"

Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, batılı muhataplarına bölgede güvenli bölge oluşturma çağrısını sürecin en başından beri yaptığını hatırlatarak "Onlar, her zamanki gibi kulak tıkadılar. Sonrasında gelen her göçmen dalgasında da panik yaşadılar. İnsanlık dışı ve kendi değerlerine aykırı tepkiler ortaya koydular. Bugün İdlib'de ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma, bölgeyi terörden arındırma, PKK'nın burada demografiyi değiştirmesine engel olma politikamızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu bölgede hayatın normalleşmesi hem bizim güvenliğimiz hem de bu insani dramın bitmesi için elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırabilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu anlamda kapasitemizin sınırında olduğumuzu birçok kez söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Öte yandan karşımızdaki yangın sönmüş değil. Terör örgütleri hala Batı'dan destek almaya devam ediyor. Avrupa'nın cicili bicili ülkelerinde, terör örgütlerinin yürüyüşlerinin, kamplarının ve onlara yapılan maddi ve manevi desteklerin aynen sürdüğünü biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Hala komşumuz olan iki ülkede devlet otoritesinin tesis edilmediğini biliyoruz. Ülkelerinin kuzeyini fiilen terör örgütlerine teslim ettiklerini de biliyoruz. Burada özellikle ABD'nin bu meseleye ev sahipliği yapmaya devam ettiğini, bir taraftan terörle mücadele ediyormuş gibi gözükürken diğer taraftan terör örgütlerine binlerce tırlık, aynı zamanda lojistik, terör örgütlerine eğitim, insan kaynaklarını terörü devam ettirsinler diye daha eğitilmiş bir noktaya getirmeye çalıştıklarını, daha da önemlisi PKK terör örgütünün aynısı olan, Suriye kolu olan PYD terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan bütün uluslararası sistemi yönettiklerini de biliyoruz."