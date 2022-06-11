Son dakika: Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda yeni gelişme: 29 kişi tutuklandı! Aralarında HDP'li isimler de var
Son dakika haberi... Tekirdağ merkezli 11 ilde, PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüttüğü belirtilen Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Trakya meclisine yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 29’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP'li isimler de var.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen HDK'nın Trakya meclisine yönelik soruşturması kapsamında, 38 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Tekirdağ'da 24, İzmir'de 3, Muğla'da 4, Kırklareli'de 3, Edirne'de 3, İstanbul'da 3, Bursa, Bingöl, Mardin, Çanakkale ve Manisa'da 1'er olmak üzere toplam 45 adrese baskın yapıldı, 38 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
TUTUKLANANLAR ARASINDA HDP'LİLER DE VAR
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven'in de aralarında bulunduğu 29 kişi, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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