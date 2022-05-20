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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 502 bin sığınmacının gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. Bakan Soylu, "2019 yılından beri İstanbul’a sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih’e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih’te 25 bin, Esenyurt’ta bir azalma oldu. Türkiye kaçak göçle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

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