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PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

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