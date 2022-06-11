Akdeniz Belediye Meclisi’nde HDP’lilerden İstiklal Marşı provokasyonu! CHP’liler Öcalan propagandasına sessiz kaldı

"KAYYUM ATAMA KARARLARI, TERÖRLE MÜCADELE YASALARINA GÖRE ALINMIŞTIR"

Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak kardeş şehir protokolünün reddedilmesine tepki gösteren Başkan Gültak, "Bu devletin, terörle mücadele yasaları vardır. Terörle Mücadele Yasası; 'bir kişi teröre bulaştığı andan itibaren gözaltına alınır ve tutuklanır' diyor. Kayyum atamaları da keyfi değil, terörle mücadele yasasına istinaden alınmıştır. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yasalarının üzerinde değildir. Herkes niçin olduğunu biliyor. Kayyumlar keyfi atanmamıştır" diye konuştu.

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