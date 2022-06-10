10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’ndeki 1071 Konferans Salonu’nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a net mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Başarılı tatbikat gereken cevabın verilmesinde hayırlı oldu. Bundan sonra böyle gidecek. Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek. Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA