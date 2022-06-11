Başkan Erdoğan'ın Van'da duygu dolu anları! "Sen ağlarsan ben de ağlarım"
Van Beşyol Meydanı'nı tıka basa dolduran binlerce vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Başkan Erdoğan sevgi seliyle karşılaşırken akşam düzenlenen programda minik misafiri dakikalarca sarıldı. Başkan Erdoğan, miniğe "Sen ağlarsan ben de ağlarım" dedi. İşte ayrıntılar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurdele kesim sırasında kendisini çok sevdiği dile getiren küçük kızl çocuklarını "Ağlamak yok, cici kızları alalım buraya" diyerek sahneye davet etti.
VAN'DA SEVGİ SELİ
Sahneye gelen küçük kızlar "Şu an çok mutluyum. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Her zaman hayalimdi sizi bu kadar yakından görmek" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.
Başkan Erdoğan büyük bir sevgiyle karşılaşırken akşamki programda minik misafiri dakikalarca sarıldı.
Başkan Erdoğan, "Sen ağlarsan ben de ağlarım" dedi. İşte o anlar...
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