Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.