Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak?
Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasunda 3600 ek gösterge hakkında detaylar belli oldu. Açıklama sonrasında 3600 ek göstergenin uygulanacağı tarih merak ediliyor. Peki, emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak?
Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında ek göstergenin ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak?
3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge'nin yıl başına yetişeceğini bilidirdi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre 3600 ek göstergenin başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulundu. Son açıklamasında da tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalanacağını belirtti.
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- Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak?
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