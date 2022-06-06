Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması! Maaşlarda ne kadar artış olacak?
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge hakkında açıklama yaptı. 600 ek puan yapıldığını belirten Bakan Bilgin, "Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu." açıklamasında bulundu.
İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından derlenenler;
Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.
Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi bizde bunu yaptık.
5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.
İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor.
Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.
Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim.
Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız.
Biz Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız.
Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.
200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak.
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık.
Detaylar gelecek...
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