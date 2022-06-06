Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması! Maaşlarda ne kadar artış olacak?

Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi bizde bunu yaptık.

5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.

İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor.