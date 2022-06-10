TikTok'ta Mükremin Gezgin skandalı! Hamile süsü verip anneliği ayaklar altına almaya çalıştı! Sağlık Bakanlığı rezilliğe ortak olan hastane için harekete geçti
LGBT akımının Türkiye'deki "azılı" temsilcisi TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in skandalı bardağı taşıran son damla oldu. Popüler sosyal medya platformundaki videolarıyla ünlenen Mükremin Gezgin, "kutsal" sayılan annelik makamını ayaklar altına alırcasına kurguladığı senaryo ile saldırdı. Türkiye'deki her kesimi ayağa kaldıran asıl skandal ise Mükremin Gezgin'in kurguladığı hamilelik oyununa alet olan hastane. Hastanenin böylesi bir rezilliğe alet olması, toplumun sinir uçlarına dokundu. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek, videonun çekildiği Gaziosmanpaşa Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi’nin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.
Sağlık Bakanlığı; sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçti.
Bakanlık; Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi'nin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi incelendi.
Komisyon tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi. Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen Tıp Merkezi'nin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.
Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.
Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi Mesul Müdür Dr. C.Ö; 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini, denetim saatinde olaydan haberdar olduğu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti. Denetimin ardından Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi'nin faaliyetleri durdurdu.
Kararda şöyle denildi: "15 Şubat 2008 tarih ve 267788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği'nin 37/2 maddesi kapsamında (Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.) Tıp Merkezi'nin tamamının mühürlenmek suretiyle faaliyetinin durdurulması hususunu uygundur"
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