10 Haziran 2022, Cuma
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlere darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlere darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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