Son dakika: İSKİ’de skandal! 2 milyar TL’lik kayıp var



Tüfekçi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



'İSTANBULLUNUN KULLANDIĞI SU MİKTARININ YÜZDE 15'İNE DENK GELEN SU KAYIP'

"Konunun daha iyi anlaşılması açısından bir kez daha tekrar ediyorum. Şebekedeki kayıptan bahsetmiyorum. 2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 Milyon metreküp kayıptan bahsediyorum. İSKİ yatırım bütçesinin üçte birine denk gelen bu su nerede? Şehrin kullandığı suyun yüzde 15'i kadar kayıp su nerede? 2 Milyar TL değerindeki kayıp su nerede? İstanbul'un su yönetim merkezini polemik merkezi haline getirerek, İSKOM'da çıkıp, meclis üyelerini tehdit eden İBB Başkanına soruyoruz, bu israf değil midir? Bu beceriksiz bir kaynak yönetimi değil midir? İSKİ'nin yıllık yatırım bütçesinin 3'te 1'i kadar bir kaybı olan, faaliyet raporlarında da yazılan bu tutarın hesabını kim verecek?"