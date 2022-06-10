10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan AK Partili İBB meclis üyelerini kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan AK Partili İBB meclis üyelerini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan AK Partili İBB meclis üyelerini kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili İBB meclis üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ziyarete ilişkin, "Ülkemizin geleceğini ilgilendiren 2023 ve 2024 seçimleri öncesi hedeflerini bizlerle paylaştı. İnşallah partimiz bu seçimlerden de açık ara galip olarak çıkacaktır." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA