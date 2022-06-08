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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan mülteci açıklaması! 6 ayda kaç Afgan gönderildi?

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Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan mülteci açıklaması! 6 ayda kaç Afgan gönderildi?

Son dakika haberleri... Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu binlerce mülteci ülkelerine geri gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Ocak ayından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle, 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi." denildi.

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