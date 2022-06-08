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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

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Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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