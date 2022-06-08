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HDP'li Kamuran Onay'dan itiraf: Partim ve ben PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz

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Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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HDP’li Kamuran Onay’dan itiraf: Partim ve ben PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ve CHP ile İYİ Parti'nin ittifak ettiği HDP'den skandal bir açıklama daha geldi. HDP'li Kamuran Onay, katıldığı bir yayında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini açık açık itiraf etti. Onay, HDP'nin genel fikrinin de bu olduğunu belirttiği açıklamasında, "PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." sözleriyle bu itirafı kayıtlara geçti.

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