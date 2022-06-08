08 Haziran 2022, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü. Görüşmede, askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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