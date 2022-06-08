Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil

Finlandiya ve İsveç'ten heyetlerin Ankara'ya geldiğini, Türkiye'nin endişe ve beklentilerini yazılı bir şekilde de ilettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri (Jens) Stoltenberg'in kabine şefi de (NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen) buradaydı dün. O toplantıda da arkadaşlarımız kendilerine Türkiye'nin düşüncelerini ve beklentilerini anlattı. Biz bir taraftan bu konuda kararlılığımızı sürdürürken diğer taraftan diyalog ve müzakereleri de sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile de bu konuyu ele aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor ve bu endişelerin karşılanması gerektiğini de söylüyor. İşte bu endişelerin karşılanması konusunda somut adımların da atılması lazım." dedi.

Stoltenberg'in, Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarını davet etme fikrini hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama biz önce bu iki ülkenin bizim verdiğimiz yazılı belgeye dönüşünü görmek istiyoruz. Ondan sonraki görüşmeler daha sonuç odaklı olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.