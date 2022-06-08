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HDP'li Kamuran Onay'dan itiraf: Partim ve ben PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz

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Giriş: 08.06.2022 23:44
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ve CHP ile İYİ Parti'nin ittifak ettiği HDP'den skandal bir açıklama daha geldi. HDP'li Kamuran Onay, katıldığı bir yayında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini açık açık itiraf etti. Onay, HDP'nin genel fikrinin de bu olduğunu belirttiği açıklamasında, "PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." sözleriyle bu itirafı kayıtlara geçti.

PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz aylarda hüküm giyen ve ev hapsi cezası alan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı Kamuran Onay, Twitter üzerinden yapılan bir sohbet yayınında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini açıkladı.

"PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Skandal ifadelerde bulunan Kamuran Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." şeklinde konuştu.

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