YPG/PKK'lı teröristlerden kirli plan! Sivillere zorla tünel kazdırıp silah saklatıyorlar
Son dakika haberine göre: Terör örgütü YPG/PKK kirli planlarını devreye soktu. Teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye’nin Tel Rıfat ve Menbiç ilçeleri çevresindeki yerleşim yerlerinde, sivil halka zorla tünel kazdırıp silah saklatıyor. Öte yandan operasyon hazırlıkları ise devam ediyor. Cephe hatlarında da 7 gün 24 saat nöbet tutan Suriye Milli Ordusu'na bağlı savaşçılar bölgede kuş uçurtmuyor.
Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Menbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. YPG/PKK, Tel Rıfat ve Menbiç'i Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor.
Bu ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla, ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit ediyor. Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat ve sınırdan 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçelerinden kaçan yüzbinlerce sivil de Suriye içinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Türkiye'nin, güvenli bölgeleri oluşturmak için bu iki ilçedeki terör hedeflerine operasyon yapacağını açıklamasının ardından terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat, Menbiç ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tüneller kazıp silah saklamaya başladı. PKK/YPG bölgede yaptığı tünel, hendek ve siper gibi tahkimatlarda bölge halkını ve elindeki tutukluları zorla çalıştırıyor. Terör örgütü Afrin'de hazırladığı ve kilometrelerce uzunluğu bulan tünellerde de mahkum ve bölge halkını zorla çalıştırmıştı.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Terör örgütü üyeleri Türkiye'nin gerçekleştireceği operasyon öncesinde cephe hattında hendekler kazmaya devam ederken Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. Cephe hatlarında da 7 gün 24 saat nöbet tutan savaşçılar bölgede kuş uçurtmuyor. Menbiç sınır hattında bulunan Ulaşlı Köyü'nde de Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler Komutanlığı askerleri nöbet tutuyor. Hemen her gün bölgedeki YPG/PKK'lı teröristler ile sıcak çatışmalar yaşanıyor.
OPERASYONA DESTEK MİTİNGİ
Terör örgütü YPG/PKK'nın 2016'da Tel Rıfat'ı işgal etmesinin ardından Azez'e sığınan Tel Rıfatlılar, Türkiye'nin olası operasyonu öncesinde Şehitler Meydanı'nda operasyona destek mitingi düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde Tel Rıfatlılar, "YPG ve DEAŞ uluslararası teröristlerdir", "Terörün aslı PKK'dır, YPG onun kamuflajıdır" dövizleri taşıdı. Gösteride yapılan konuşmalarda Tel Rıfatlılar evlerine dönmek istediklerini söyledi, düzenlenecek operasyonda Türkiye'ye sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti.
İŞTE TEL RIFAT'TAKİ PKK/YPG'NİN TÜNEL AĞI!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç ve Tel Rıfat' yapacağı harekât an meselesi.
Bu büyük operasyon öncesi operasyon sahasından dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.
MİT SAHADA
Türk istihbaratı MİT, bölgede batılı güçlerin ipliğini bir bir pazara çıkarıyor.
Terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde yıllardır tüneller kazıp mevziler oluşturuyor.
ARAÇLAR GEÇEBİLİYOR
PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı bazı tünellerden motosiklet, bazılarından da arazi araçları geçebiliyor.
A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, "Terör örgütünün 6 yıl boyunca kazmış olduğu bu beton mevziler beton tüneller tıpkı Afrin'de tıpkı barış pınarında olduğu gibi terör örgütüne mezar olacak." ifadelerine yer verdi.
Kerim Ulak şu çarpıcı detayları verdi:
"Terör örgütü beton tünellereler yerin altına inen 2-3 metre genişliğinde tünel ağı kurdu.
Yer altından gelip gidiyor. Bakın az önce göstermiş olduğum beton tünel ağın işte içi. Burada motosikletlerle teröristler rahatlıkla ilerleyebiliyor.
Fotoğraf karelerinde; sadece motosikletlerin geçebileceği değil, otomobil ve arazi araçlarının da rahatlıkla kullanabileceği tüneller görülüyor.
Bir otomobilin beton tünel girişlerini görüyorsunuz. Tek geişli değil. Çok sayıda var onlardan biri, diğerleri de aynı.
PKK/YPG'li teröristlerin tünel yapımında kullandıkları betonlar da dikkat çekiyor.
TERÖRE DESTEK FRANSA'DAN!
Yine Fransız Lafarge fabrikasında üretilen çok özel betonları görüyorsunuz.
Bunlar tahribata karşı da dayanıklı.
Öte yandan bir çok noktaya ise teröristler silah depoluyor."
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