Mazlum Kobani'nin yardımcısı "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali etkisiz hale getirildi

MAZLUM KOBANİ'NİN YARDIMCISI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, etkisiz hale getirilen teröristin "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali olduğu tespit edildi. Uzun süre yapılan bir takibin ardından araç sivil yerleşim yerlerinden uzaklaştıktan gerçekleştirilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist Rahime Hezali'nin Suriye'de örgütün kadın yapılanması olan YPJ'nin de sorumlularından olduğu ifade edildi.