İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Roma'daki PKK gösterisi nedeniyle Türk Dışişleri'ne çağrıldı
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede, PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve görüş ve talepler iletildi.
Görüşmede, PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.
Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talepler tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.
İTALYA'DA TERÖR PAÇAVRALARI!
Daha önce İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapan terör örgütü PKK yandaşları, şimdi de İtalya'nın başkenti Roma'da yürüyüş yaparak kirli bir provokasyona imza attı.
Hainlikte sınır tanımayan terör sempatizanları örgüte ait paçavralarla yürüdüler.
BELEDİYE BAŞKANI TERÖR İÇİN YÜRÜDÜ!
Asıl skandal olan ise Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama oldu.
Türkiye'ye karşı teröristlerin yanında olduğunu belirten Orlando, PKK'lı alçaklara destek verdi.
Leoluca, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen kukla yapılanmaya karşı ise göz kırptı ve Türkiye'yi alçak ifadelerle "işgalci" olarak niteledi.
Öte yandan Palermo Belediye Başkanı Orlando, gösteriye katıldığını ifade etti.
KARA LİSTEYE EKLENDİ
İtalya siyasetinden gelen bu skandal destek Türkiye'nin kara listesine eklendi.
İTALYA'DAN BELEDİYE BAŞKANINA PKK TEPKİSİ
Ancak bu açıklama sonrası İtalya'dan önemli bir demeç geldi.
İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, "Öcalana onursal başkanlık veren bir belediye başkanından daha ne beklenirdi ki!" sözleriyle Türkiye'nin safında yer aldı.
"PKK ORGANİZASYONU BİR TERÖR GRUBUDUR"
Diğer yandan önemli bir diğer isim İtalyan Profesör Notto, "Sayın başkan terör gurubu PKK, Avrupa Birliği ve Amerika tarafından tanınmıştır. PKK organizasyonu bir terör grubudur." diye tepki gösterdi.
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