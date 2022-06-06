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Milli Savunma Bakanı Akar Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Milli Savunma Bakanı Akar Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel savunma ve NATO konuları hakkında Letonyalı mevkidaşı Pabriks ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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