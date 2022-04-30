Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak?| En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, yarın en düşük emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak? Taban maaş ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında tahminlerini tek tek açıkladı. İşte ayrıntılar…
Yarın Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamada bulunması bekleniyor. A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalar bulundu.
Erdem'in ne kadarlık bir rakam öngörüldüğüne ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:
"Emekliler ve memurlar hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında yılda 2 kez zam alıyorlar. Bu da enflasyona göre belirleniyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alırken memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı veriliyor. Bu sene Ağustos ayında toplu sözleşme artışı % 7 olacak. Ocak ayında da benzer bir artış yapılırken hükümet o zaman sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı, hem SSK ve BAĞKUR emeklilerin taban maaşını bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkararak %66'lık bir zam oldu hem de memur ve memur emeklileri için olan toplu sözleşme zammını iki buçuk puan arttırarak % 7,5'e çıkardı. Benzer bir sosyal refah payının Temmuz'da verilmesi konuşuluyordu. Sayın Bakanımız A Haber'e yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta bununla ilgili açıklama yapacağını söylemişti.
TABAN MAAŞ NE KADAR OLACAK?
"Taban maaşlarında bir artış olacak. Taban maaş ne kadar olacak herkes merak ediyor. Bazı verilere göre yaptığım hesaplamada Sayın Bakan açıklamasında maliyet 13 milyar lira olacak demişti. Yaklaşık 8 yüz bin emeklimiz bu maaştan yararlanacak. Bu doğrultuda aylık maliyet 1354 lira civarında bir para yapıyor. En düşük maaş 2500 TL, ki 2401 liraydı en düşük maaş bu 2500'e tamamlanmıştı. 2401 liraya göre hesaplamamda %34,62'ye Temmuz maaşına eklediğinizde üzerine bu maliyeti eklediğinizde 3500 TL-4000 TL arası bir maaş bekliyorum."
TEMMUZ İLE BİRLİKTE NASIL BİR ZAM GÖREBİLİRİZ?
"Temmuz ayında yapılacak zam enflasyona bağlı. Merkez Bankası'nın piyasa anketinden yaptığımız hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon % 34,62 olacak. Bu hesaba göre SSK ve BAĞKUR emeklisinin Temmuz zammı %34,62, memur ve memur emeklisinin zammı %34,12 olması bekleniyor."
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