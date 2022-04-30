Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak?| En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Erdem'in ne kadarlık bir rakam öngörüldüğüne ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

"Emekliler ve memurlar hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında yılda 2 kez zam alıyorlar. Bu da enflasyona göre belirleniyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alırken memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı veriliyor. Bu sene Ağustos ayında toplu sözleşme artışı % 7 olacak. Ocak ayında da benzer bir artış yapılırken hükümet o zaman sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı, hem SSK ve BAĞKUR emeklilerin taban maaşını bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkararak %66'lık bir zam oldu hem de memur ve memur emeklileri için olan toplu sözleşme zammını iki buçuk puan arttırarak % 7,5'e çıkardı. Benzer bir sosyal refah payının Temmuz'da verilmesi konuşuluyordu. Sayın Bakanımız A Haber'e yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta bununla ilgili açıklama yapacağını söylemişti.