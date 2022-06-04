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Son dakika | Terör koridoruna "Pençe Kilit" darbesi

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika | Terör koridoruna Pençe Kilit darbesi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; Pençe Kilit operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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