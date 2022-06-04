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Son dakika | İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: bin 523 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika | İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: bin 523 kişi yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde 49 bin 616 personelin katılımıyla yapılan 'güven huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi yakalandı.

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