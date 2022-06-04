04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli'den başsağlığı mesajı

Son dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli'den başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
ABONE OL
Son dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli’den başsağlığı mesajı

Son dakika haberi...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Abdullah Çatlı'nın annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA