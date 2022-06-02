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Irak'ın kuzeyine teröristlere Pençe darbesi! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Irak’ın kuzeyine teröristlere Pençe darbesi! 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

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