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Son dakika: Teröristlere Pençe darbesi! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: Teröristlere Pençe darbesi! 14 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Pençe-Kilit harekat bölgesinde tespit edilen 14 terörist etkisiz hale getirildi.

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