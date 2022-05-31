Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den Suriye’ye operasyon mesajı: Ezici harekat zorunlu hale gelmiştir

PENÇE KİLİT OPERASYONU

Hiçbir cani, hiçbir işbirlikçi Türkiye karşısında duramayacak. Terörün, geçerli bahanesi yoktur. Var diyenler teröristlerle aynı çizgidedir.

Demokrasi terörün sığınağı olamayacaktır. İnsan hakları ile terörü bir veya aynı görenler, terörü insan hakkı olarak yorumlayanlar işlenen cinayetlere iştirak etmişlerdir. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya kararlıdır.

Gülücükler saçarak, sevimlilik pozuna sarılarak bize el uzatıp aynı zamanda kolumuzu kesmek için fırsat kollayan terör baronlarına tahammülümüz yoktur. Biz nankörleri tanırız. Terörle mücadelemiz aynı zaman da emperyalist güçlerle mücadelemizdir. Her gülen dost değildir. Terörün elindeki silahı verenler de teröristtir.