Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den Suriye'ye operasyon mesajı: Ezici harekat zorunlu hale gelmiştir
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 üssün Türkiye'nin güvenliğine tehdit olduğunu belirterek, "ABD Yunanistan'ı maşa olarak kullanıyor. Sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir." ifadelerini kullandı. Suriye'ye olası operasyon konusunda da net mesajlar veren Bahçeli, "Terörün belini kıracağız. Suriye ezici harekat zorunlu hale gelmiştir. Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmeli." dedi.
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
29 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul tarihi bir güne ev sahipliği yaptı. Türkiye'mizin önümüzü aydınlattı. Fethin 569. Yıl dönümü muazzam bir coşkuyla kutlandı.
İstanbul'u zincirlemek isteyenler, Bizans işbirlikçileri ne yapacaklarını şaşırdılar. İstanbul'un Fethi, zulüm piramidinin yıkılması, haksızlık damarlarının kesilip atılmasıdır.
Fatih Sultan Mehmet, teslim olmayan imanı ve yenilmez iradesi ile İstanbul'u fethetmiştir. Geçtiğimiz Pazar günü, diğer yanda da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim törenini gerçekleştirdik. Çok şükür yer gök bayrakla süslenmiştir.
"YENİ BİR KAOS PLANI ÇIKARMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"
Millet Bahçesi'ne fitne kazısına heves edenler yine emellerine ulaşamayacak. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmek, Türkiye'nin önüne taş koymaktır. Kimin sorunlu, kimin suçlu olduğu herkesin malumudur. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden yeni bir kaos planı çıkarmaya kimsenin gücü yetmez.
Aksine hizmet eden olursa bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacaklardır.
PENÇE KİLİT OPERASYONU
Hiçbir cani, hiçbir işbirlikçi Türkiye karşısında duramayacak. Terörün, geçerli bahanesi yoktur. Var diyenler teröristlerle aynı çizgidedir.
Demokrasi terörün sığınağı olamayacaktır. İnsan hakları ile terörü bir veya aynı görenler, terörü insan hakkı olarak yorumlayanlar işlenen cinayetlere iştirak etmişlerdir. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya kararlıdır.
Gülücükler saçarak, sevimlilik pozuna sarılarak bize el uzatıp aynı zamanda kolumuzu kesmek için fırsat kollayan terör baronlarına tahammülümüz yoktur. Biz nankörleri tanırız. Terörle mücadelemiz aynı zaman da emperyalist güçlerle mücadelemizdir. Her gülen dost değildir. Terörün elindeki silahı verenler de teröristtir.
Geçen hafta Türkiye'de muhataplarıyla müzakereye oturan İsveç, aynı zamanda terörist Salih Müslim'i televizyona çıkaracak kadar küstahlar. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan nasıl NATO'ya girecek. Türkiye'nin çıkarları gözetilmeden, sözü edilen ülkenin NATO'ya girmesi hangi mantığa, ahlaka sığacaktır? Bizim değerlendirmelerize göre İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu teröristler derhal iade edilmelidir.
EGE ADALARI'NIN SİLAHLANDIRILMASI
Miçotakis yönetimi, denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır. Denizin dibini canı tekrar çekmektedir. Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 üs güvenliğimize tehdittir. ABD'nin Yunanistan'ı maşa olarak kullanıyor.
Karşımızdaki bu stratejik de baksan bzie göre sonuç değişmeyecektir. İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği bir an aklından çıkarmasın ki; çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir"
SURİYE'YE OPERASYON MESAJI
Türkiye terörle mücadelede altın bir dönem yaşamaktadır. Terörün belini kıracağız. Suriye ezici harekat zorunlu hale gelmiştir. Terör nereden doğuyorsa orası meşru hedeftir. Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmeli. Sınır hattımızda terörist istemiyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur. MHP muhtemel harekatı desteklemektedir.
KILIÇDAROĞLU'NUN VAN'DAKİ SKANDAL AÇIKLAMALARI
Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşma skandaldır ve teröristlere uzatılan zeytin dalıdır. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur. Böyle bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin?
Kılıçdaroğlu hani Kandil'i yakıp yıkacağını söylüyordun Biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım. Tanınmaz haldesin
Sayın Kılıçdaroğlu, fazla zorlama. Senden Cumhurbaşkanı olmaz."
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