Mahkemeden Tunç Soyer’e büyük şok! Toplu ulaşım zammını geri çekecek

9 Mart 2022 tarihli UKOME toplantısında karar kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ret oyuna karşılık CHP'li belediye başkanlarının oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Bu karar doğrultusunda Mart ayından bu yana İzmir kent içi toplu ulaşım araçlarına her ay TÜİK'in açıkladığı ÜFE oranları doğrultusunda zam yapıldı. İlk zam 20 martta yüzde 7,67 olarak uygulandı. Mart ayından bu yana ÜFE oranında otomatik olarak yapılan zamlarla tam biniş ücretlerine 2 lira 94 kuruş, 120 dakikalık süre içinde birinci aktarmaya 21 kuruş ikinci aktarmaya ise 16 kuruş zam geldi. Bu zamlarla birlikte Mart ayında 4 lira 70 kuruş olan tam biniş 7 lira 67 kuruşa çıktı.