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Son dakika: AK Parti'de kamp mesaisi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: AK Parti’de kamp mesaisi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu. Muhalefetin iftiralarına tepki gösteren Çelik, "Seçim günveliği diyenler terörle mücadeleye destek vermeyenler" dedi. 2023 seçimlerine de değinen Çelik, "Yapmaları gereken adaylarını belirlemeleridir" şeklinde konuştu.

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